Россиян попросили не фотографироваться с животными на улице

Фотографирование на улице с животными может нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом предупредил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, слова эксперта приводит РИА Новости.

Лебедев отметил, что при общении с уличными животными вполне возможно заражение возбудителями инфекций, общими для человека и животных. К ним относятся сальмонеллез, туляремия, бешенство, бруцеллез и другие. Не стоит забывать и о столбняке, риск которого может возникнуть при случайном укусе.

Помимо прочего, при фотосессии с уличным животным велик риск заражения глистами. Для этого достаточно взять пальцы в рот после близкого контакта, что делают многие дети, резюмировал специалист. // Фото: unsplash.com / Emre