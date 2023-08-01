Беспилотник вновь атаковал комплекс Москва-Сити

В ночь на 1 августа беспилотники вновь попытались прорваться в Москву. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации Минобороны России, попытка атаки была пресечена. Два БПЛА были сбиты в Подмосковье. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на одну из башен комплекса Москва-Сити.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник повредил фасад башни «IQ-Квартала» Москва-Сити. На уровне 21-го этажа разбито остекление на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Предыдущая атака БПЛА на комплекс Москва-Сити случилась в ночь на 30 июля. Тогда были повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса. // Фото: unsplash.com / Astemir Almov