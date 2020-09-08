Не место для дискуссий. Как в Петрозаводске схему отопления меняли

Жителям Петрозаводска со скандалом представили проект актуализированной схемы теплоснабжения. Проще говоря - планы развития этой отрасли до 2032 года. Скандал получился потому, что горожанам не понравилось, как развитие это отразится на их кошельках: тарифы, судя по всему, вырастут. Причем в разы.

С докладом выступал некто Александр Зубанов - руководитель фирмы "Ивтеплоналадка", которая и занималась актуализацией системы. Он сообщил, что в грядущих изменениях имеется "инвестиционная составляющая".

- Например, у нас есть кусок трубопровода от камеры до камеры, на котором 15 повреждений за год. Его надо менять, сколько бы это ни стоило. Потому что зимой, когда он бабахнет, всем будет все равно, какой тут тариф, - пояснил он журналисту портала "Петрозаводск говорит".

Ремонт - не единственная расходная статья. Так, предлагается строительство тепловых сетей для осваиваемых районов - это 19 километров труб, которые проведут в строящиеся жилые массивы. В планах и строительство сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения - иными словами, чтобы обеспечить резервное отопление важным объектам. По данному анализу, в перекладке нуждается почти 52 километра труб. Наконец, предполагется реконструкция сетей с увеличением диаметра - еще 19,1 километра.

Все эти улучшения стоят денег. Тариф просчитан до 32 года. На графике, который "провисел" буквально несколько секунд, было видно - придется раскошелиться.

На этом пункте сделал акцент гражданский активист Виталий Флеганов. Именно он, по его словам, поднял шум вокруг этих публичных слушаний. Как говорит Флеганов, он регулярно просматривает информацию о таких мероприятиях (надо сказать, что запрятана она довольно хорошо). Обнаружил слушания о новой схеме теплоснабжения, полез изучать документы - и забил тревогу.

- Вы не полную информацию нам дали, - обратился он к Зубанову. - В документах, которые размещены на сайте Минстроя, есть важная приписка: для предложененной схемы финансирования проектов потребуется увеличение тарифа опережающими темпами относительно прогноза социально-экономического развития. Почему вы счиатете, что жители города должны поддержать данную схему, если для них это будет итоге хуже?

- Для жителей важен не только рост тарифа, но также надежность теплоснабжения и экология, согласитесь... Получить повреждаемость из-за недофинансирования - не самый лучший вариант,

- ответил Александр Зубанов.

- А пусть жители сами решают, что для них лучший вариант...

- У нас тут не дискуссия, - прервал Флеганова заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Недоволен Флеганов и тем, что приоритет при подключении будет отдаваться ТЭЦ. Сейчас жители новых домов предпочитают отапливаться от децентрализованных источников - от котельных, расположенных на чердаках домов. Одна из целей новой системы теплоснабжения - сделать ее максимально централизованной. А следовательно, монополизированной. В частности, запретить установку индивидуальных котельных в многоквартирных домах.

- Это монополя на поставку тепла. Это всегда приводит к тому, что качество хуже, а цены выше, - подчеркнул активист.

Александр Зубанов заявил, что таково требование закона: потребители должны подключаться к централизованному теплоснабжению. Он рассказал про невидимый газ без запаха - окислы азота. Его невозможно отфильтровать, и на больших ТЭЦ проблема решается с помощью рассеивания - именно поэтому там такие высокие трубы. Маленькие котельные в жилых районах, по словам специалиста, травят людей.

- Потребители должны подключаться к централизованному теплоснабжению. Если жители будут за себя решать, чем они будут отапливаться, мне кажется несправедливым решать за других, чем они будут дышать, - отрезал Зубанов. - Тот, кто хочет, пусть едет в местность с маленькой тепловой нагрузкой, и там можно делать индивидуальное теплоснабжение - хоть на дровах, хоть на газу...

Флеганов долго задавал вопросы. Бекелев напомнил о регламенте, Флеганов - о важности обсуждаемого вопроса. А также о том, что информация о слушаниях появилась лишь за неделю до мероприятия. Пришедшие в мэрию граждане активиста поддержали: "Пусть спрашивает!"

Спустя 50 минут после начала публичных слушаний замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев объявил об их завершении - был исчерпан регламент. Это вызвало шквал криков.

- Почему людям не дали выступить? - возмущались пришедшие на мероприятие граждане.

- Выступающих не будет. Был основной докладчик, который дал исчерпывающую информацию, - сказал Бекелев.

- Вы выделили час на обсуждение вопроса, который занимает 280 страниц текста,

- отметил Флеганов, имея в виду новую схему теплоснабжения.

- Должны ли быть выступающие по регламенту слушаний? - спросили из зала. Вопрос остался без ответа.

После этого настало время голосования. Руки подняли в том числе и сотрудники теплоснабжающих организаций. Это вызвало еще большее негодование. За актуализированную схему проголосовал даже Александр Зубанов, хотя он вовсе из города Иваново, и принимать решения вместе с петрозаводчанами прав не имел.

- Сидят люди, которые не могут быть участниками публичных слушаний. Один человек готовил доклад, второй - собирает деньги с населения. Почему голосуют заинтересованные лица? - кричали горожане. Их никто не слушал. В результате в поддержку проекта высказались 18 человек, против - 12.

Позже Андрей Бекелев пояснил "ПТЗ говорит": полномочия по теплоснабжению вообще закреплены за региональными властями. Едиственное, что должна в этой ситуации делать мэрия, - это проводить слушания, потому что только муниципалитет и может это делать. "Мы просто представили площадку", - сказал Бекелев.

Кроме того, Андрей Бекелев сообщил, что актуализированная схема теплоснабжения не приведет к уничтожению малых котельных, которые застройщики сейчас ставят на крышах домов. Они действительно позволяют сэкономить. А с учетом обещанного роста тарифов это фактор немаловажный.