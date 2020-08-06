06 августа 2020, 14:16
Не имеющий водитель прав в пьяном виде попался наряду ДПС
Нарушитель был остановлен ранним утром на дороге «Петрозаводск-Суоярви»
Автомобиль «Форд Фокус» был остановлен сотрудниками ГИБДД ранним утром 5 августа на дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе. За рулем находился петрозаводчанин, 1991 года рождения, с явными признаками опьянения.
Вдобавок ко всему, водитель не имел прав. Проходить медицинское освидетельствование на месте и в спецучреждении житель карельской столицы отказался, сообщили в районной полиции.
На этом поездка петрозаводчанина за рулем иномарки прекратилась. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку. Наказание нарушителю определит суд.
Фото: vk.com