06 августа 2020, 14:16
Происшествия

Не имеющий водитель прав в пьяном виде попался наряду ДПС

Нарушитель был остановлен ранним утром на дороге «Петрозаводск-Суоярви»

Автомобиль «Форд Фокус» был остановлен сотрудниками ГИБДД ранним утром 5 августа на дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе. За рулем находился петрозаводчанин, 1991 года рождения, с явными признаками опьянения.

Вдобавок ко всему, водитель не имел прав. Проходить медицинское освидетельствование на месте и в спецучреждении житель карельской столицы отказался, сообщили  в районной полиции.

На этом поездка петрозаводчанина за рулем иномарки прекратилась. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку. Наказание нарушителю определит суд.

Фото: vk.com

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Метки: 
Полиция
Пряжинский район
новости Карелии
опьянение
транспорт
медосвидетельствование