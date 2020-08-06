06 августа 2020, 14:03
Трассу «Кола» перекроют 7 августа у Лодейного Поля
Развведение моста через Свирь на два часа ограничит движение по Р-21
На автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» 7 августа полностью перекроют движение транспорта, сообщает Агентство бизнес-новостей со слов пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение будет перекрыто с 08:50 до 10:50, на два часа.
За это время по реке пройдут несколько составов кораблей: малый ракетный корабль «Одинцово», «МБ-1219», «Шлюзовой 72» и «МБ-1204», «ВЭШ-97014», «Волгарь-35».
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.