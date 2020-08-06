Двое бандитов пытались взломать банкомат в Карелии

Сотрудники полиции Карелии раскрыли преступление, произошедшее в апреле этого года в Пиндушах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Двое мужчин ночью проникли в магазин, разбив стекло, и попытались вскрыть банкомат. Они принесли с собой специальный инструмент, но добыть деньги так и не вышло.

Оперативники проверили на причастность к совершению этого преступления более десяти человек. В итоге выяснилось, что вскрыть банкомат пытались местные жители возрастом 29 лет и 33 года. Сначала они все отрицали, но под тяжестью улик сознались в попытке взлома.

Подозреваемые арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.