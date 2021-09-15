Не ходить в сгоревшие летом леса просит Минприроды Карелии

Леса, которые горели летом текущего года, опасно посещать. Не ходить в них жителей Карелии попросили в Минприроды республики.

В ведомстве уточнили, что это может быть опасным. Дело в том, что из-за огня у деревьев повреждена корневая система. Они могут в любой момент упасть.

Прежде всего речь идет о лесах в Пряжинском, Сегежском и Суоярвском районах.

Работы по обследованию лесов в Кареллии уже начались. Участки, где бушевал огонь, тщательно осмотрят специалисты. Особое внимание они уделят насаждениям около Найстенъярви и вдоль автотрассы «Кола» на территории Сегежского района.

Когда установят степень повреждения деревьев, то решат, какие санитарно-оздоровительные мероприятия нужно проводить. Возможно, придется выборочно рубить леса, может быть, убирать деревья сплошь, включая неликвидную древесину.

До этого риск падения поврежденных огнем деревьев сохранится. //Фото: источник