Карелия закупит новые автобусы на 105 миллионов рублей

Больше 100 миллионов рублей выделили в бюджете Карелии на покупку автобусов. Они будут работать на междугородних и пригородных маршрутах, сообщили в пресс-службе регионалоьного правительства.

Изменения в закон о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг внесли депутаты Законодательного собрания региона 15 сентября.

Теперь в основном финансовом документе Карелии предусмотрены 105 миллионов на приолбретение автобусов. Они будут курсировать на маршрутах предприятий «Карелавтотранс – Сервис» и «Карелавтотранс».

С покупкой дополнительных автобусов должно уменьшиться количество отмененных рейсов. Также есть надежда на то, что откроются новые маршруты. // Фото: cityopen