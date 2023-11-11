Названы выгодные для отпуска месяцы

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль и октябрь, считает юрист Марина Астаева, передает РИА Новости.

Чем больше в месяце рабочих дней, тем больше получится сумма отпускных. Выплату рассчитывают за последний год путем деления суммы начисленной зарплаты на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3.

Юрист рекомендует брать отпуск в те месяцы, где нет праздничных дней и дополнительных выходных. Например, меньше всего работать россияне будут в январе – всего 17 рабочих дней, а в июле и октябре выходит по 23 дня. // фото «Петрозаводск говорит»