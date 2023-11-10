Кошка спасла ребенка на пожаре в российском регионе

В Челябинской области кошка по кличке Соня спасла жизнь своей юной хозяйке. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Инцидент случился в одном из сел региона. В частном доме начался пожар. Взрослых в это время дома не было, а девочка спала и не чувствовала запаха дыма. Кошка же начала изо всех сил скрестись в дверь комнаты ребенка и в итоге смогла разбудить девочку.

«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, и девочка, и кошка не пострадали», - рассказали в МЧС.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Выяснилось, что пожар начался из-за короткого замыкания в электросчетчике на кухне. // Фото: unsplash.com / Ashley Anthony