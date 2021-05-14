Названы сильнее всего подорожавшие в апреле продукты

В апреле в несетевой розничной торговле в России из продуктов сильнее всего подорожали майонез, сосиски и сардельки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

Так, цены на майонез в апреле подскочили на 4,6%, за год - на 17%. Сосиски и сардельки по сравнению с мартом подорожали на 3%, за год - на 4%.

На 2% за месяц выросли цены на шоколадные конфеты, растительное масло и сыр, на 1% подорожали сливочное масло, выпечка, печенье, маргарин.

Некоторые товары при этом в апреле подешевели. Это касается сметаны (-2%), зефира, пастилы (-1%), полуфабрикатов из мяса (-0,4%), каш (-0,3%). Фото praca-by.info