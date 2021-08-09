Названы самые популярные направления полетов из Петрозаводска

Пассажиропоток аэропорта Петрозаводска стал максимальным за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

По данным ведомства, в первом полугодии 2021 года пассажиропоток воздушной гавани столицы Карелии составил 41 712 человек. Всего было выполнено 214 рейсов.

Больше всего пассажиров летает в Москву и из Москвы - более 35 тысяч человек. Между Петрозаводском и Симферополем перевезено более 3 тысяч пассажиров. В Сочи и Анапу улетели более 800 человек.

Самолеты из Петрозаводска также летают в Калининград, Череповец, Архангельск, Минеральные Воды и Казань. Фото pixabay.com/Free-Photos