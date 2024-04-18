Названы самые долговечные автомобили
Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых долговечных автомобилей, некоторые из которых способны проехать более миллиона километров при своевременном обслуживании.
На верхушке рейтинга внедорожник Toyota 4Runner. Модель выпускалась с 1983 до 1989 года. Машина смогла проехать 2,3 млн километров, сообщает «Газета.Ru».
Второе место у Honda Accord 1990-1993 годов. Автомобиль способен преодолеть 1,6 млн километров. На третьем месте пикап Ford F-150 2009-2014 годов выпуска также с пробегом 1,6 млн километров.
В числе надежных также Hyundai Elantra 2011-2016 годов, Honda CR-V 2005-2007 годов, Honda Civic 2016-2021 годов, Lexus CT 200h 2011-2017 годов и другие. Всего в перечне 20 моделей, которые могут проехать более 483 тысяч километров. // фото freepik.com