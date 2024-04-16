Работу светофоров в центре Петрозаводска перенастроят

После закрытия моста на Мерецкова на капитальный ремонт в Петрозаводске прибавилось пробок. Специалисты мэрии, как и обещали, провели мониторинг и решили кое-что изменить в системе работы светофоров, чтобы минимизировать пробки и увеличить пропускную способность объездных путей.

Что предложили городские власти. Первое, это улучшить синхронизацию светофоров на перекрестках улицы Гоголя с улицами Антикайнена, Анохина и Красноармейской. На

перекрестке с улицей Гоголя при движении по Красноармейской улице в сторону железнодорожного вокзала можно будет проехать не только со средней, но и с крайней правой полосы.

На перекрестке с улицей Мерецкова при движении по проспекту Невского проехать в сторону Комсомольского проспекта можно будет со средней, а также с крайней правой полосы.

Режим работы светофоров изменят на перекрестках: проспект Карла Маркса – улица Куйбышева; проспект Карла Маркса – Пушкинская улица; улица Правды – проспект Невского; Красноармейская улица – улица Горького; улица Луначарского – проспект Невского.

В администрации столицы Карелии обещают, что работу светофоров настроят сегодня. А вот новые дорожные знаки установят в ближайшее время.

После этого специалисты продолжат мониторинг, чтобы проанализировать, как сформируются потоки машин. При необходимости внесут корректировки. // фото unsplash.com/ David Guenther