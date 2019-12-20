Названы самые дешевые авиабилеты на Новый год

Многие россияне планируют свой новогодний укиенд заранее. Но встречаются и те, кто решается на авантюрные приключения едва ли не в канун праздника. Сервис Aviasales проштудировал билеты в города и страны и выдал список наиболее бюджетные направления, куда еще можно отправиться встречать Новый год.

Как сообщает РИА Новости, билеты в северную столицу с вылетом 28 декабря и прилетом второго января обратно в Москву можно найти за 5500 рублей. Билеты в Казань обойдутся уже дороже - в 6900 рублей. Вылетая в Калининград 29 декабря с возвращением домой 2 января, путешественник заплатит около 8500 рублей.

В Лондон можно улететь 28 декабря и вернуться 3 января за 7500 рублей. Путешественники могут улететь в Минск 31 декабря и вернуться 3 января за 6500 рублей. Билеты в Берлин в обе стороны обойдутся в 13 тысяч рублей.

Жители Петербурга могут отправиться на Новый Год в Москву за 4900 рублей. Вылет в Лондон для петербуржцев 30 декабря и возвратом второго января обойдется в 5900 рублей. Улететь в Сочи 30 декабря и вернуться шестого января можно за 13300.

За новогоднее путешествие в Будапешт петербуржцы заплатят 14 тысяч рублей. 14300 будет стоить поездка в Гамбург.