Шесть центров амбулаторной онкологической помощи откроют в Карелии

Центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году откроется в Межрайонной больнице №1 (Костомукша). В 2021 году такой центр запустят в Сегежской ЦРБ, в 2022 году – в Сортавальской ЦРБ, в 2023 году – в поликлиниках №1 и №4 и поликлинике ЧУЗ «РЖД» в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Центры появятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Основные задачи центра – ранняя диагностика онкологических заболеваний и приближение специализированной медицинской помощи по профилю онкология к месту жительства пациента.