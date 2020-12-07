Названы самые богатые российские спортсмены

Составлен список самых успешных спорстменов России в 2020 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Sport24.

Наибольший доход в уходящем году имели хоккеисты, футболисты, бойцы и теннисисты. Так, Александр Овечкин заработал 15,5 миллиона долларов. Высокие зарплаты и у других российских звезд НХЛ - Артемий Панарин получил 13,6 миллиона долларов, Никита Кучеров - 11,8 миллиона, Евгений Малкин - 9,6 миллиона.

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов получил в 2020 году 12,6 миллиона долларов. Также в список попали теннисист Даниил Медведев, выигравший в этом сезоне Итоговой турнир ATP (6,1 миллиона), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (2 миллиона), а также футболист «Зенита» Артем Дзюба (5,2) и нападающий «Спартака» Александр Кокорин (4,3). Фото persona.top