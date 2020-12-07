Медик рассказала об опасности предновогодней диеты

Предновогодние диеты могут быть опасными для здоровья человека. Об этом предупредила врач-диетолог Нурия Дианова, ее слова приводит радио Sputnik.

Быстрое похудение перед Новым годом поможет сбросить лишние килограммы, но может оказаться губительным для здоровья, в том числе и психического.

Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма - люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания - гипертония, сахарный диабет - могут усугубляться,

- отметила Дианова. Она также добавила, что из-за ограничений худеющие нередко срываются, нервничают и даже впадают в депрессию.

Специалист подчеркнула, что оптимальная скорость похудения без вреда для организма - от двух до четырех килограммов в месяц. «Есть люди, которые худеют и на большее количество килограммов, но это дается ценой здоровья», - считает эксперт. Фото goodfon.ru