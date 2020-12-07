Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

От полного локдауна Санкт-Петербург отделяет совсем немного. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, его слова цитирует РИА Новости.

Чиновник предупредил о том, что новогодние праздники будут в городе очень тяжелыми. По его словам, Северная столица стоит у красной черты.

В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи - на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом,

- отметил петербургский градоначальник.

Чтобы избежать всплеска заражений в праздники, Беглов призвал исключить массовые скопления людей в помещениях.

Сейчас город на Неве находится на втором месте после Москвы по суточному количеству новых зараженных Covid-19. Фото interfax-russia.ru