07 декабря 2020, 15:04
Звезда отечественного кино госпитализирована с переломом
Лариса Голубкина сломала ногу и попала в больницу
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была госпитализирована из-за перелома ноги. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о госпитализации подтвердила сама актриса.
Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице,
- отметила артистка.
Голубкина получила наибольшую популярность после роли Шурочки Азаровой в комедии «Гусарская баллада». Помимо этого, на счету 80-летней актрисы роли в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и т.д. Фото РИА Новости