07 декабря 2020, 15:04
Россия

Звезда отечественного кино госпитализирована с переломом

Лариса Голубкина сломала ногу и попала в больницу

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была госпитализирована из-за перелома ноги. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о госпитализации подтвердила сама актриса.

Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице,

- отметила артистка.

Голубкина получила наибольшую популярность после роли Шурочки Азаровой в комедии «Гусарская баллада». Помимо этого, на счету 80-летней актрисы роли в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и т.д. Фото РИА Новости

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