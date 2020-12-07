Звезда отечественного кино госпитализирована с переломом

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была госпитализирована из-за перелома ноги. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о госпитализации подтвердила сама актриса.

Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице,

- отметила артистка.

Голубкина получила наибольшую популярность после роли Шурочки Азаровой в комедии «Гусарская баллада». Помимо этого, на счету 80-летней актрисы роли в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и т.д. Фото РИА Новости