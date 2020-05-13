Названы россияне, которые выработают наибольший иммунитет к Covid-19

Полностью здоровые россияне имеют максимальное количество шансов выработать иммунитет к коронавирусу. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

По мнению специалиста, в идеале у человека вообще не должно быть хронических заболеваний для противодействия вирусу.

«Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту», - считает Ершов.

Тем не менее, до сих пор не доказано, что сопрокосновение с вирусом вырабатывает хотя бы некоторое количество иммунитета.

По данным на 12 мая в России более 232 тысяч зараженных Covud-19.