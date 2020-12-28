Названы профессии, которые станут ненужными в ближайшие годы

Некоторые профессии, такие как бухгалтер, дальнобойщик и таксист, могут стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков портала SuperJob.

Так, спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники. Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время, констатировали специалисты.

Также в ближайшие годы невостребованными на рынке рискуют оказаться преподаватели иностранных языков: это во многом тоже связано с развитием технологий. Изучение языков уже сейчас для многих становится хобби, одновременно с этим растет эффективность электронных сервисов для перевода. Фото nvdaily.ru