Названы признаки некачественной дыни

В Роскачестве раскрыли способы распознать некачественную дыню. В ведомстве отметили, что определить на глаз, есть ли в плоде вредные вещества, невозможно.

«Перед тем как плоды попадают на рынок, они проходят тестирование на содержание вредных веществ. Соответственно, признаком качественных плодов является наличие документов на эту партию продукции в торговой точке», - говорится в сообщении организации.

Россиянам посоветовали обращать внимание на цвет плода и его кожуру. Так, на корочках недозрелых дынь часто появляются зеленые пятна. Переспелую дыню выдают темные участки и вмятины, появляющиеся без давления - эти признаки говорят о том, что плод уже начал портиться. Характерный винный запах также может рассказать о том, что дыня хранится уже длительное время.

Сорта с толстой кожей можно выбирать и по звуку - он должен быть глухим. Фото: unsplash.com