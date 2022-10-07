Названы признаки нехватки железа в организме

Утомляемость, головокружение, потеря волос, ломкость ногтей могут указывать на нехватку в организме железа. Как правило, такое состояние вызывают кровопотери во время обильных месячных. При климаксе это может быть связано с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте, рассказала в беседе с «Известиями» врач-эксперт компании «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам врача, в России у каждой десятой женщины независимо от возраста наблюдается дефицит железа. Дефицит железа бывает при воспалительных заболеваниях, когда нарушается его всасывание. При беременности потребность в железе значительно увеличивается, поскольку организм женщины задействует микроэлемент в развитии плода. Также нехватка железа может стать следствием неправильного питания.

Чтобы восполнить нехватку микроэлемента, необходимо включить в рацион мясо, печень, чечевицу, шпинат, гранат, яблоки и курагу. Врач отметила, что из общего количества поступившего в организм железа, всасывается около 10%. Также эксперт порекомендовала ежегодно сдавать клинический анализ крови, чтобы не упустить развитие анемии. (фото unsplash.com, Marco Bianchetti)