Названы опасные для аллергиков продукты весной

Аллерголог Елена Бобрикова перечислила продукты, от употребления которых весной стоит отказаться людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Мы рекомендуем снизить вероятность развития перекрестной аллергии — исключить из рациона продукты, содержащие белки, подобные пыльцевым аллергенам. Например, при аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления свежих косточковых фруктов, таких как яблоко, груша, черешня, вишня, персик, овощей - моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои»,

- сказала врач.

Медик отметила, что людям с аллергией следует чаще делать влажную уборку. Помимо этого стоит увлажнять воздух в помещеиях - это способствует оседанию пыльцы.

Также врач посоветовала на улице применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и носить очки. В период бурного цветения деревьев стоит избегать поездок на природу.