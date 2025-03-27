Новые правила проверки на опьянение разработали в России

Правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения планируют изменить в России. Проект разработали в минздраве.

Уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной помощи, сообщает РИА Новости. Так, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в авариях, людям с признаками отравления различными веществами, будут брать анализы крови и мочи, их будут хранить неделю и при необходимости исследовать.

Изменился перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводят исследования.

Документ также регулирует вопросы получения информированного добровольного согласия на медосвидетельствование и определяет основания для вынесения заключения об отказе от процедуры.

Новые правила могут начать действовать с 1 сентября этого года.