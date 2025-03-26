26 марта 2025, 15:21
В Госдуме оценили возможность новой волны мобилизации
Депутат Шеремет не видит предпосылок для новой мобилизации в стране
Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic
Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал о том, что новой волны мобилизации в России в ближайшем будущем не предвидится. Слова парламентария приводит издание News.ru.
«В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу. Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою родину»,
- сказал депутат.
Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. Тогда в Вооруженные силы были призваны 300 тысяч резервистов.