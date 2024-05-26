Названы опасные детские заболевания, которые можно спутать с простудой

Пять опасных заболеваний у детей начинаются как обычная простуда, предупредила педиатр Наталья Лопушанскаяв беседе с «Газета.Ru». В их числе энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит, мочевые инфекции.

«Самый неспецифический симптом простуды – повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний»,

– говорит врач.

При менингите лихорадка сочетается с головной болью, рвотой, судорогами, нарушением сознания. Нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита.

Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может указывать на стрептококковую инфекцию или инфекционный мононуклеоз. Лихорадка без каких-то проблем со стороны носоглотки и дыхательных путей может быть симптомом мочевой инфекции. Эти недуги нельзя лечить как простуду, требуется специальная терапия, начинать ее нужно как можно раньше. // фото freepik.com