Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля

На 77-м международном Венецианском кинофестивале наградили победителей. Главный приз получила картина Хлои Чжао с Фрэнсис МакДорманд в главной роли «Земля кочевников», сообщает РИА Новости.

Героиня МакДорманд отправляется в путешествие по западу США на своем фургоне, после того как потеряла деньги во время экономического кризиса. Фильм основан на одноименной книге журналистки Джессики Брудер, которая несколько лет наблюдала за кочевниками.



«Серебряный лев» получила картина «Жена шпиона» режиссера Киеши Куросава. Специальный приз жюри получила лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Гран-при – фильм «Новый порядок» Мишеля Франко. Также были отмечены актеры. Приз за лучшую мужскую роль получил Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), за лучшую женскую роль - Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»). Всего за главный приз кинофестиваля «Золотого льва» боролись 18 кинокартин.

Картина «Дорогие товарищи» - российский исторический художественный фильм, посвященный событиям в Новочеркасске 1962 года. Премьера картины Кончаловского была запланирована на май 2020, но была отложена из-за пандемии. Первый показ состоялся 7 сентября в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля. Выход в прокат ожидается в ноябре.

Фото: trend.az