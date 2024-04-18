Названы имена претендентов на почетное звание в Петрозаводске

На звание почетного петрозаводчанина претендуют шесть человек, но список сократят до трех фамилий.

Общественники, трудовики и различные учреждения выдвинули шесть человек на звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Среди претендентов: Галина Власова, экс-руководитель карельского регионального благотворительного фонда «Материнское сердце»; Валерий Петров, директор ООО «Торговая компания «Карел-Импекс»; Елена Рудакова, гендиректор ООО «Дракар»; Маина Савельева, член карельской республиканской общественной организации ветеранов 5 дивизии ПВО, член президиума карельского регионального отделения «Российского союза ветеранов»; Юлия Тубис, президент благотворительного фонда имени Арины Тубис; Алексей Шошин, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Окончательный список кандидатов, в котором будет не более трех человек, сформируют 2 мая. Список рассмотрят на заседании городского совета, а награды вручат в День города. // фото «Петрозаводск говорит»