Движение Первых запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

Движение Первых и федеральный Совет Первых запустили флешмоб «Спасибо спасателям», который нацелен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, активно участвующих в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России. Об этом стало известно из пресс-релиза молодежной организации.

Движение Первых дает каждому человеку возможность откликнуться на

происходящее сегодня в стране и поблагодарить тех, кто безустанно помогает пострадавшим. Присоединиться к флешмобу могут и жители Карелии. Для этого нужно записать видео и рассказать в нем о важной работе сотрудников МЧС, спасателей и волонтеров, которые помогают людям в беде. Опубликовать видео можно на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Региональное отделение Движения Первых Республики Карелия выражает искреннюю благодарность всем спасателям, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы гордимся героями и благодарны за их работу»,

– отметили в карельском отделении Движения Первых.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.