Водителей Карелии просят воздержаться от поездок из-за бури

Автомобилистов Карелии просят не выезжать на дороги республики в связи с приближающейся бурей. Такое обращение опубликовал Упрдор «Кола».

В случае, если поездку отменить нельзя, водителей просят строго соблюдать ПДД, заранее планировать время и особенности своего маршрута.

Подрядчикам, которые занимаются содержанием дорог, дано указание находиться в состоянии повышенной готовности для ликвидации последствий снегопада и ледяного дождя.

Напомним, сильные снегопады и метели придут на юг Карелии днем 19 апреля. К ночи непогода охватит всю территорию республики. // Фото: freepik.com / Kaboompics