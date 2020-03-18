Названы фильмы и сериалы, которые зритель не увидит из-за коронавируса

Новая смертельная опасность COVID-19 помимо прочего сильно сказалась и на киноиндустрии. Портал «Кинопоиск» опубликовал полный список ожидаемых фильмов, которые должны были выйти в прокат этой весной, но не выйут. А также рассказал о лентах, которые еще снимаются, в том числе и сериалы, чьи съемки также приостановлены.

Итак, что попало в долгий ящик?

Перенос премьер фильмов

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде - «Не время умирать», который должен был выйти в прокат 9 апреля, выйдет не ранее 25 ноября. Считается, что создатели картины понесут убытки в размере 30-50 миллионов долларов.

20 марта должен был выйти сиквел «Тихого места», но его зрители пока не увидят, новая дата неизвестна. Кстати фильм был показан прессе и отзывы весьма положительные. Также компания Paramaunt попридержит криминальную драму Blue Story и экшен-комедию «Любовнички» c Кумэйлом Нанджиани о двух супругах, подозреваемых в убийстве. Эти ленты также планировались к показу с 20 марта.

На целый год откладывается премьера ленты «Форсаж 9», который планировался к показу 20 мая, а выйдет лишь в апреле 2021 года. «О переносе 13 марта объявил Вин Дизель, до это заверивший фанатов, что фильм точно выйдет в намеченную дату», - сообщает «Кинопоиск».

На неопределенный срок отложены три картины компании Disney, премьеры которых ожидались 26 марта, 2 и 15 апреля: «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Их премьеры ожидались 26 марта, 2 апреля и 15 апреля.

Отменен прокат двух отечественных фильмов — «Sheena667» и «На острие». Оба должны были выйти 26 марта. Новые даты релиза прокатчики объявят позднее.

Сиквел «Кролика Питера», чья премьера намечалась на 27 марта, выйдет в прокат только 7 августа 2020 года.

Также отменена премьера сервиса знакомств Tinder - шоу Swipe Night». Создатели сочли, что сериал про конец света неуместен в разгар коронавируса.

Отмена и перенос съемок сериалов

Гораздо позже выйдут продолжения рейтинговых сериалов. Начиная с 16 марта Netflix заморозила производство четвертого сезона «Очень странных дел» и на две недели приостановила работу над вторым сезоном сериала «Ведьмак».

Apple приостанавливает съемку вторых сезонов «Утреннего шоу», «Дома с прислугой», «Видеть», «Ради всего человечества», «Мистического квеста». Студия FX временно прекращает работу над четвертымм сезоном «Фарго». Первая серия должна была выйти 19 апреля, однако канал не успел снять два оставшихся эпизода. Канал AMC отложил производство 11-го сезона «Ходячих мертвецов», заморожены съемки шестого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов».

Приостановлены съемки сериалов «Рассказ служанки» и «Орвилл», мини-сериалов «Локи», «Ванда/Вижн». Остановлена работа над четвертым сезоном «Ривердэйла», после того как один из членов съемочной группы вступил в контакт с носителем Covid-19.

Как минимум на две недели прекратились съемки 16-го сезона «Анатомии страсти», остановлены съемки финального сезона «Грейс и Фрэнки» и «Сверхъестественного».

О приостановке или отмене производства новых фильмов и сериалов подробнее читайте здесь. Среди них, например продолжения таких громких фильмов как «Аватар» и «Матрица».