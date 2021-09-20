Названы фамилии победивших кандидатов в депутаты Петросовета

В ЦИК Карелии назвали имена кандидатов в Петрозаводский городской совет, которые одержали победы в своих округах. В Петросовет прошли 12 представителей «Единой России» и 2 кандидата от КПРФ.

Так, свои округа выиграли коммунисты А.Н.Калько и И.Е.Мленик. Также депутатами станут единороссы П.В.Петров, В.В.Остапчук, О.С.Политова, В.В.Марков, А.В.Болдырев, А.А.Ушаков, Е.И.Реутова, Д.Е.Ивасько, Н.В.Подгорная, Г.Н.Германова, Н.И.Дрейзис и О.О.Никитина.

По партийным спискам в горсовет прошли шесть партий. «Единая Россия» получила 29,26% голосов, КПРФ - 17,88%, «Справедливая Россия» - 11,15%, «Яблоко» - 9,88%, ЛДПР - 7,82% и «Партия пенсионеров» - 7,27%.

Партии «Зеленая альтернатива» не хватило всего 0,07% для того, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Их результат - 4,93%. Фото rg.ru