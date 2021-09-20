«Единая Россия» получила всего один мандат на выборах в горсовет Кеми

В ЦИК Карелии подвели итоги муниципальных выборов в районах республики.

Так, выборы в городской совет Кеми закончились сенсацией. «Единая Россия» смогла получить только один депутатский мандат. Партия «Справедливая Россия - За правду!» провела в горсовет 9 депутатов. Еще по одному депутатскому креслу получили КПРФ и ЛДПР.

В Костомукше на выборах в городской совет «Единая Россия» получила 15 мандатов, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду!» - по одному мандату.

Всего по Карелии на муниципальных выборах в районах из 58 депутатских кресел 37 достались представителям «Единой России», 12 - справедливороссам, 3 - ЛДПР, 1 - КПРФ. Еще 5 мандатов получили самовыдвиженцы.

Напомним, в Петросовет прошли представители 6 партий. Фото regcomment.ru