В Петросовет прошли представители шести партий

В Петрозаводский городской совет по итогам выборов 17-19 сентября попали представители шести партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду!», «Яблоко», ЛДПР и Партия пенсионеров. Они смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Об этом сообщили в ЦИК РК. Эти партии поделят между собой 14 депутатских мандатов.

По одномандатным округам в городской совет прошли кандидаты лишь от двух партий. 12 мандатов получат представители «Единой России» и 2 - КПРФ.

Всего в Петросовете будут заседать 28 депутатов. Фото 2gis.com