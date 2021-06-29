Названо влияние жары на распространение коронавируса

Коронавирус передается от человека к человеку, его распространение зависит от дистанции и длительности контакта. Погодные условия, в целом, на этот процесс не влияют, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Слова специалиста передает ТАСС.

Врач отметил, что некоторые положительные моменты от жары есть: люди меньше выходят на улицу, больше времени проводят в помещениях, что немного затормаживает распространение инфекции. Также он напомнил, что солнечный ультрафиолет разрушает коронавирус на поверхностях, но передача вируса через поверхности - не основной путь возможного инфицирования, поэтому решающего значения этот фактор не имеет.

По его словам, в любую погоду защититься от заражения поможет сокращение социальной активности, соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, транспорте, помещениях, обработка рук. «Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики является вакцинация», - заключил Лебедев. Фото rostof.ru