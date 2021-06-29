Врач рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже

Люди с варикозным расширением вен рискуют получить тромбоз во время пляжного отдыха. Хирург Армен Авакян назвал правила, которые помогут защититься от этого. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

«Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен»,

- отметил врач.

По его словам, чтобы началось воспаление венозной стенки, и в результате образовался тромб, нужно провести на солнце довольно продолжительное время. Это может произойти, например, если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три.

Но если не допускать таких излишеств, даже людям со склонностью к тромбозу можно бывать на пляже и особо себя не ограничивать. Главное - следовать трем простым правилам, подчеркнул врач.

«Не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять - это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа», - заявил специалист. Фото nastol.com.ua