02 января 2025, 12:30
Общество

Названо число участников новогодних гуляний в Карелии

Полиция республики обеспечила общественный порядок в новогоднюю ночь

Около 11 тысяч человек приняли участие в новогодних гуляниях в Карелии. Такие данные приводит пресс-служба МВД по РК.

Новогодние развлекательные мероприятия были организованы в 35 населенных пунктах республики. Контроль за общественным порядком был обеспечен в полном объеме. Нарушений допущено не было.

Помимо полиции безопасность новогодних гуляний обеспечивали сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и добровольцы. // Фото МВД

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новости Карелии