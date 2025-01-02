Названо число участников новогодних гуляний в Карелии

Около 11 тысяч человек приняли участие в новогодних гуляниях в Карелии. Такие данные приводит пресс-служба МВД по РК.

Новогодние развлекательные мероприятия были организованы в 35 населенных пунктах республики. Контроль за общественным порядком был обеспечен в полном объеме. Нарушений допущено не было.

Помимо полиции безопасность новогодних гуляний обеспечивали сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и добровольцы. // Фото МВД