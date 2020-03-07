Названо безопасное для здоровья людей количество яиц в день

Оказывается куриные яйца вредны для здоровья, если есть их в большом количестве. Любовь к этому продукту ведет к риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, пишет РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек, эксперимент длился на протяжении 34 лет, пишет издание. Одной из целей ученых было выяснить, увеличивает ли потребление яиц риск развития заболеваний сердца. В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.

Кроме того, в ходе исследования хорошие результаты для сердечно-сосудистой системы продемонстрировали диетические модели, где рекомендовалось заменять цельное молоко, необработанное красное мясо или переработанное красное мясо яйцами.

При этом ученые отмечают, что употребление яиц в принципе может грозить развитием проблем с сердцем для людей, страдающих сахарным диабетом.