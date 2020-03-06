Мужчина вытащил из озера редкую рыбу огромных размеров

Житель американского штата Пенсильвания поймал редкую рыбу огромного размера. Об этом сообщает KDKA-TV.

Ник Лорер выловил в озере Эри большеротого буффало, который оказался в три раза больше среднего представителя этого вида. Рыба весила больше 18 килограммов, ее длина составляла 102 сантиметра, а обхват - 71 сантиметр.

Рыбак рассказал, что он и его спутник нашли крупный косяк рыбы при помощи эхолота для рыбалки. «Мы вытащили несколько рыбин, и тут я подцепил что-то по-настоящему крупное, - утверждает он. - Мы оба увидели ее, когда она показалась у поверхности, и поняли, какая она большая».

Лорер знал, что большеротые буффало считаются исчезающим видом, поэтому снял рыбу с крючка, сфотографировался с ней, а затем отпустил.

Большеротые буффало встречаются в Гудзоновом заливе и бассейне Миссисипи, а также в Великих озерах, в том числе в озере Эри. В среднем эти рыбы вырастают до 35 сантиметров в длину, однако известны и более крупные особи длиной до 123 сантиметров. Они живут до 100 лет.