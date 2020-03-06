На Марсе нашли признаки жизни

Астробиологи Университета штата Вашингтона в США предположили, что присутствие на Марсе органических соединений, называемых тиофенами и недавно обнаруженных на планете, может говорить о наличии жизни в прошлом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили несколько возможных биологических путей формирования тиофенов. К возможным небиологическим факторам относятся удары метеоритов, а также термохимическое восстановление сульфатов при температуре 120 градусов Цельсия.

В биологическом сценарии тиофены возникли из-за деятельности микроорганизмов, живших три миллиарда лет назад, когда условия на Марсе были более теплыми и влажными. Микробы участвовали в процессе восстановления сульфатов. Для подтверждения этого варианта ученые предлагают проанализировать изотопы серы и углерода в образцах, которые соберет новый марсоход. Живые организмы изменяют соотношения изотопов в производимых ими соединениях, что может служить маркером биологической активности в прошлом.

Молекулы тиофена имеют четыре атома углерода и атом серы. Они встречаются на Земле в угле, сырой нефти и грибах рода трюфели.