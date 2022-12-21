Названа стоимость нового кроссовера «Москвич»

Автопроизводитель рассекретил стоимость первой модели. Цены на кроссовер «Москвич 3» будут начинаться от 1 миллиона 970 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщается в телеграмм-канале завода «Москвич».

Городской кроссовер будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. «Москвич 3» пополнит парки такси и каршеринга, сказал директор завода Дмитрий Пронин.

Автопроизводитель также сообщил, что отобраны партнеры дилерской сети в Москве. В 2023 году предприятие сконцентрирует свою активность на городах-миллионниках, по мере роста производства будет расширять присутствие на внутреннем рынке. // фото скриншот видео РИА Новости