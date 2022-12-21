Путин выступит с важным посланием

Владимир Путин выступит с важным и объемным посланием на коллегии Минобороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выступление Путина состоится сегодня, 21 декабря. Его подробности пока не известны.

Также Песков подтвердил, что послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, мероприятие перенесено на 2023 год. // Фото: kremlin.ru