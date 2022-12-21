21 декабря 2022, 12:51
Путин выступит с важным посланием
В Кремле анонсировали объемное выступление президента России
Владимир Путин выступит с важным и объемным посланием на коллегии Минобороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Выступление Путина состоится сегодня, 21 декабря. Его подробности пока не известны.
Также Песков подтвердил, что послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, мероприятие перенесено на 2023 год. // Фото: kremlin.ru