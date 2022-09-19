Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в Карелии

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках республики немного подешевела и составляет сейчас 110 тысяч рублей. За две недели стоимость квадрата недвижимости в Карелии уменьшилась на 5 389 рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на портал «ДомКлик».

На вторичке средняя стоимость квадратного метра достигла 85 595 рублей. Самое дорогое жилье - в Петрозаводске. По сообщению экспертов, квадратный метр здесь стоит 91 964 рублей.

На втором месте Сортавала – 86 979 рублей, на третьем месте Костомукша – 85 502 рубля. В пятерку «дорогих» также вошли Лахденпохья (56 013) и Кондопога (54 589). Самая низкая стоимость квадратного метра была зафиксирована в Беломорске – 30 254 рублей. (фото unsplash.com, Jeroen den Otter)