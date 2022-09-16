Карельские вяленые ягоды будут продавать по всей России и за границей

Новая карельская продукция – вяленые ягоды – теперь будет поставляться в розничные сети по всей стране, а также на экспорт. В России новинка станет альтернативой зарубежному товару, рассказали в пресс-службе правительства.

Костомукшская компания «Ягоды Карелии» расширяет производство и становится участником процесса импортозамещения. К уже достаточно большому ассортименту выпускаемой продукции прибавится еще одна категория товаров – в ближайшее время запустят процесс производства вяленых ягод.

«Мы намерены поставлять новую продукцию переработчикам в России для производства кондитерских, хлебобулочных изделий, функциональных продуктов питания. На сегодняшний день в этом сегменте была представлена только вяленая клюква из Канады и США. Мы же предложим весь ассортимент карельских и сибирских ягод – бруснику, чернику, клюкву, облепиху, морошку и даже землянику. Дополнением линейки станут и садовые позиции – клубника, вишня, малина, ежевика и другие. В таком объеме и с таким ассортиментом больше никто не работает»,

- рассказал управляющий директор компании Александр Самохвалов. Фото: gov.karelia.ru.