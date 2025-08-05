Названа средняя пенсия в России

Средняя пенсия в России составляет примерно 23,5 тысячи рублей. Такие данные Социального фонда приводит РИА Новости.

На 1 июля средний размер пенсии в стране достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года.

Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 21 115 рублей, согласно данным статистики. © «Петрозаводск говорит»