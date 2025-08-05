05 августа 2025, 09:13
Названа средняя пенсия в России
Пенсионеры в стране, в среднем, не получают и 24 тысяч рублей в месяц
Фото: "Петрозаводск говорит"
Средняя пенсия в России составляет примерно 23,5 тысячи рублей. Такие данные Социального фонда приводит РИА Новости.
На 1 июля средний размер пенсии в стране достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года.
Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 21 115 рублей, согласно данным статистики. © «Петрозаводск говорит»