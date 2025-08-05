05 августа 2025, 08:40
Миллион рублей выплатят семье погибшей паломницы
Власти Ярославской области помогут родственникам женщины, погибшей в столкновении автобуса и поезда в Ленобласти
Фото: "Петрозаводск говорит"
Власти Ярославской области выплатят миллион рублей семье женщины, погибшей в столкновении автобуса и поезда в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Напомним, инцидент на железнодорожном переезде у Лодейного Поля случился ранним утром 4 августа. Туристический автобус с паломниками из Ярославской области столкнулся с грузовым составом.
В результате ДТП одна женщина погибла, 14 человек были госпитализированы. Участие в спасении людей принимали и медики из Карелии - на месте работала бригада скорой помощи из Олонецкой ЦРБ. © «Петрозаводск говорит»