Миллион рублей выплатят семье погибшей паломницы

Власти Ярославской области выплатят миллион рублей семье женщины, погибшей в столкновении автобуса и поезда в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Напомним, инцидент на железнодорожном переезде у Лодейного Поля случился ранним утром 4 августа. Туристический автобус с паломниками из Ярославской области столкнулся с грузовым составом.

В результате ДТП одна женщина погибла, 14 человек были госпитализированы. Участие в спасении людей принимали и медики из Карелии - на месте работала бригада скорой помощи из Олонецкой ЦРБ. © «Петрозаводск говорит»