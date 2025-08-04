Продавать алкоголь во дворах запретят в российском регионе

За спиртное взялись в Подмосковье. С 1 сентября магазины во дворах жилых домов не смогут продавать алкоголь. Ограничение не будет касаться лишь торговых точек, вход в которые расположен с уличной стороны и не дальше 30 м от края дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Новые правила торговли алкоголем также не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений. Магазины, уже имеющие лицензию, смогут работать до конца ее действия.

На такие меры в Подмосковье пошли после массовых жалоб людей на шум, мусор, пьяные конфликты. Часто вход в магазины со спиртным выходит на детскую площадку.

Алкоголь в кафе, барах и общепите в многоквартирных домах разрешат продавать с 08:00 до 23:00, исключение составят рестораны. Депутаты планируют также ограничить время продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах во дворах до двух часов в день. Это сделают, чтобы после ухода магазинов помещения не заняли псевдокафе.

Ранее стало известно, что сеть алкомаркетов «Красное и Белое» ушла из Вологодской области. © «Петрозаводск говорит»