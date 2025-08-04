04 августа 2025, 14:11
Девочка убила своего брата в российском регионе
В Татарстане правоохранители разбираются в деталях семейной трагедии
Фото: unsplash / Hassan Rafhaan
В Татарстане девочка убила своего брата и ранила бабушку, которая пыталась спасти внука. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, трагедия произошла в минувшую субботу в частном доме. Несовершеннолетняя вонзина нож в спящего брата, убив его. Причиной инцидента могло стать сделанное бабушкой замечание.
Отмечается, что пожилая женщина пыталась защитить внука и получила ранения. Она госпитализирована. © «Петрозаводск говорит»