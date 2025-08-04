Девочка убила своего брата в российском регионе

В Татарстане девочка убила своего брата и ранила бабушку, которая пыталась спасти внука. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, трагедия произошла в минувшую субботу в частном доме. Несовершеннолетняя вонзина нож в спящего брата, убив его. Причиной инцидента могло стать сделанное бабушкой замечание.

Отмечается, что пожилая женщина пыталась защитить внука и получила ранения. Она госпитализирована. © «Петрозаводск говорит»